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Общество

В аэропорту Пензы вновь вводили режим «Ковер»

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Ранним утром пятницы, 24 января, в пензенском аэропорту вновь был введен режим ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По информации директора аэропорта Юрия Осколкова, в связи с этим был задержан рейс до Сочи.

Также план «Ковер» вводился в Казани, Нижнекамске, Самаре, Саратове, Ульяновске и Уфе.

Кроме того, ночью такой же режим действовал в трех московских аэропортах. В Жуковском и Домодедово он был введен в 0:22, во Внуково - в 1:32. В 2:12 его отменили.

В 7:55 появилось сообщение, что ограничения в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняты. Рейсы из Пензы были возобновлены с 7:45.

В ночь 24 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Саратовскую область. Над территорией региона были уничтожены 17 БПЛА.

Ранее план «Ковер» вводился в пензенском аэропорту 1 и 14 января.

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