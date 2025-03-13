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Происшествия

В Ахунах столкнулись микроавтобус для инвалидов и легковая машина

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В четверг, 13 марта, в Ахунах случилось серьезное ДТП с участием легковой машины и микроавтобуса, предназначенного для перевозки инвалидов.

Об аварии в Сети рассказали пензенцы. Сообщается, что она произошла на пересечении улиц Коннозаводской и Ягодной. Есть пострадавшие.

В Ахунах столкнулись микроавтобус для инвалидов и легковая машина

На кадрах с места происшествия видно, что и у микроавтобуса, и у легковой машины повреждены передние части. Спецтранспорт после удара развернуло поперек проезжей части, он закрыл полосу движения.

В ГАИ прокомментировали случившееся. По предварительной информации, авария произошла около 13:45 у дома № 36 на Коннозаводской. Столкнулись микроавтобус «Луидор» с 70-летним водителем и «Лада-Приора», которой управлял 19-летний автомобилист. Юноша получил травмы, его доставили в медучреждение.

Утром 10 марта в ДТП рядом с Малой Валяевкой пострадали 2 человека. На 9-м километре дороги Ленинский лесхоз - Богословка столкнулись Renault Duster с 43-летним мужчиной за рулем и BMW X5 с 38-летней женщиной-водителем. Автомобилиста из Renault доставили в больницу, женщину отпустили после оказания помощи.

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Источник — видео, фото канала «Дорожная обстановка Пензы»
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