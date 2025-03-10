Участника ДТП рядом с Малой Валяевкой увезли на скорой

10.03.2025 | 17:07

Рядом с Малой Валяевкой в ДТП с иномарками пострадали два человека. Авария случилась утром в понедельник, 10 марта.

По данным управления ГАИ областного УМВД России в 8:35 на 9-м километре дороги Ленинский лесхоз - Богословка столкнулись Renault Duster с 43-летним мужчиной за рулем и BMW X5 с 38-летней женщиной-водителем.

На место прибыли машины спецслужб.

«Пожарные отключили АКБ аварийных автомобилей и провели работы по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

С травмами мужчину доставили в медучреждение, женщине помогли на месте, после чего отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - отметили в ГАИ.

Ранее в ДТП на трассе М-5 в Нижнеломовском районе погиб настоятель спасского храма.