Участника ДТП рядом с Малой Валяевкой увезли на скорой

Рядом с Малой Валяевкой в ДТП с иномарками пострадали два человека. Авария случилась утром в понедельник, 10 марта.
По данным управления ГАИ областного УМВД России в 8:35 на 9-м километре дороги Ленинский лесхоз - Богословка столкнулись Renault Duster с 43-летним мужчиной за рулем и BMW X5 с 38-летней женщиной-водителем.
На место прибыли машины спецслужб.
«Пожарные отключили АКБ аварийных автомобилей и провели работы по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
С травмами мужчину доставили в медучреждение, женщине помогли на месте, после чего отпустили.
«По данному факту проводится проверка», - отметили в ГАИ.
Ранее в ДТП на трассе М-5 в Нижнеломовском районе погиб настоятель спасского храма.
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