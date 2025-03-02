В Пензенском районе сгорел трехквартирный дом

02.03.2025 | 10:33

Утром в воскресенье, 2 марта, в селе Васильевка Пензенского района случился пожар. Огонь охватил трехквартирный дом на улице Центральной.

Тушением пламени занимались 19 спасателей, использовавших 4 единицы техники. Огонь бушевал на площади 150 кв. метров. Он уничтожил кровлю дома и помещения внутри.

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По факту случившегося проводят проверку. Причина возгорания устанавливается.

28 февраля в Сердобске на улице Кирпичной загорелся частный дом. Пламя уничтожило строение площадью 45 кв. м, а после ликвидации огня на месте обнаружили тело 85-летней пенсионерки. По предварительным данным, пожар случился во время работы газовой плиты.