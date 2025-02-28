Названа вероятная причина трагедии в Сердобске

28.02.2025 | 19:34

В Сердобске следователи выясняют обстоятельства смерти 85-летней женщины. Она погибла при пожаре в частном доме.

Трагедия произошла в пятницу, 28 февраля, на улице Кирпичной. Сообщение в ГУ МЧС России по Пензенской области поступило в 10:31. На место выехали 8 спасателей на 2 спецмашинах.

Пламя уничтожило строение площадью 45 квадратных метров, а после ликвидации огня на месте обнаружили тело пенсионерки.

По информации регионального СУ СКР, женщина жила одна.

«При осмотре на погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснили в следственном комитете.

Предварительно, пожар случился во время работы газовой плиты.