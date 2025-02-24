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Происшествия

В Пензе ночной пожар унес жизнь пенсионерки

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В Пензе при пожаре в частном деревянном доме погибла пенсионерка. Трагедия произошла в понедельник, 24 февраля, в 2-м Объединенном проезде.

Сообщение поступило в 3:18. На борьбу с огнем выехали 17 пожарных на трех спецмашинах. Дом выгорел внутри на площади 50 кв. м.

«Погибла 84-летняя женщина, пострадал мужчина 62 лет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Предварительная причина трагедии - неправильные устройство и эксплуатация электропроводки.

Ранее в Пензе пожар в пятиэтажке на улице Славы унес жизни двух человек - 58-летнего мужчины и 85-летней женщины.

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Источник — фото МЧС России
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