В Пензе установлены личности погибших в пожаре на улице Славы

22.02.2025 | 09:43

В Пензе проводится проверка по факту гибели 2 человек при пожаре. Трагедия произошла вечером пятницы, 21 февраля.

Сообщение о возгорании на улице Славы, 5, поступило в 20:38. На тушение выехали 14 пожарных на 3 спецавтомобилях.

Огонь охватил 10 кв. м квартиры, расположенной на 1-м этаже в 5-этажном доме. В жилье обнаружили тела 2 человек.

«При пожаре погибли 58-летний мужчина и 85-летняя женщина. Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району города Пензы и криминалисты регионального следственного управления проводят осмотр места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По итогам проверки следователь примет процессуальное решение.