При пожаре в пятиэтажке на улице Славы погибли люди

21.02.2025 | 22:06

Вечером в пятницу, 21 февраля, в центре Пензы случился пожар, который унес жизни двух человек.

Трагедия произошла на улице Славы, 5. Сообщение поступило в 20:38.

Огонь охватил 10 кв. м квартиры, расположенной на первом этаже в пятиэтажном доме. На тушение выехали 14 пожарных на 3 спецмашинах.

«В жилье обнаружили тела мужчины и женщины», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее в селе Тархово Белинского района при пожаре погибла пенсионерка. Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.