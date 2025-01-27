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Происшествия

При пожаре в Малой Сердобе спасли троих детей

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В селе Малая Сердоба из загоревшегося дома спасли троих детей. Пожар случился поздним вечером в воскресенье, 26 января.

Вспыхнул дом на улице Октябрьской, где живет мать и четверо ее детей. Огонь бушевал в кухне на площади в 6 кв. метров. Женщина и ее старший сын успели выбежать.

Прибывшие на место пожарные спасли оставшихся детей и ликвидировали пламя. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В Малой Сердобе в ночь на 22 января при пожаре погиб ребенок.

Трагедия случилась на улице Прянишникова. Загорелся двухэтажный дом, в котором жила семья с двумя детьми: 14-летней девочкой и 10-летним мальчиком. Удалось выбраться матери и дочери, сын погиб.

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Источник — фото регионального ГУ МЧС России
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