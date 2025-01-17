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Происшествия

В Мокшанском районе автокатастрофа унесла жизнь двух человек

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Утром пятницы, 17 января, в Мокшанском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 9:35 недалеко от села Подгорного, на 572-м километре федеральной трассы М-5, столкнулись Hyundai Starex и ВАЗ-2110.

Иномаркой управлял 63-летний мужчина, за рулем отечественной машины находился 68-летний автомобилист.

Водитель «десятки» и его ровесница-пассажирка погибли на месте.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Видео «Сова Пенза авто».

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Источник — фото областной ГАИ
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