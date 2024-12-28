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Происшествия

В Кузнецке росгвардейцы помогли заблудившемуся ребенку

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В Кузнецке правоохранители помогли заблудившемуся 9-летнему ребенку вернуться домой. Информация об этом случае была озвучена в пятницу, 27 декабря, на подведении итогов работы Управления Росгвардии по Пензенской области.

21 декабря в районе обувной фабрики офицер ведомства Павел Королев увидел растерянного и заплаканного мальчика. Мужчина подошел к ребенку и спросил, что случилось и где его родители.

Школьник рассказал, что провожал друга, заплутал и не может найти дорогу домой.

Росгвардеец успокоил мальчика и вызвал экипаж вневедомственной охраны. Бойцы довезли маленького кузнечанина до дома и передали бабушке.

Родители ребенка выразили сотрудникам Росгвардии благодарность за оперативную помощь и отзывчивость.

Это не первый случай, когда росгвардейцы помогают потерявшимся детям. Так, 2 мая в дачном поселке на Барковке 8-летний мальчик заигрался на улице и неожиданно для себя оказался в незнакомом месте. Хватившись ребенка, взрослые немедленно обратились в полицию. Пропавшего нашли через 10 минут.

13 июня в Пензе пропал 5-летний ребенок, гулявший с матерью во дворе своего дома на улице Московской. Через 20 минут после получения информации росгвардейцы увидели на остановке на улице Суворова похожего по описанию мальчика и доставили его в отдел полиции, где уже ждала мать.

18 сентября в 21:00 росгвардейцам поступило сообщение, что по улице Карпинского бродит в одиночестве мальчик лет 5-6. Сотрудники вневедомственной охраны немедленно прибыли на место и нашли ребенка. Выяснилось, что он заигрался и потерял дорогу домой. Малыша доставили родителям.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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