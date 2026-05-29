В Заречном забытого в коляске младенца спасла инспектор ПДН

В Заречном мать бросила на морозе коляску с дочерью. Малышку спасла оказавшаяся поблизости инспектор ПДН.

О запоминающемся случае из практики рассказала в интервью, приуроченном к Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних, врио заместителя начальника подразделений по делам несовершеннолетних майор полиции Юлия Игнатьева.

Инцидент произошел 11 февраля 2025 года. Коляску нашли во дворе многоэтажки на улице Ахунской. 7-месячный младенец был один, инспектор не увидела рядом никого из отвечающих за него взрослых.

Брошенную девочку госпитализировали в детскую областную больницу. Полиция установила личность ее матери. Ею оказалась женщина, состоящая на профилактическом учете как неблагополучный родитель. Горожанка находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.

Зареченка рассказала, что гуляла на улице с ребенком. Когда девочка заснула, она решила подняться в квартиру, чтобы выпить. Потом она забыла про дочь.

Для девочки нашли социальную няню. Ее планировали определить в Кузнецкий дом ребенка и отдать в приемную семью.

Нерадивую мать привлекли к административной ответственности. Также в отношении нее возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.