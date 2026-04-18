Очевидцы сообщили о жестком ДТП у ТЦ «Суворовский»

Вечером в пятницу, 17 апреля, на пересечении улиц Суворова и Кулакова, у ТЦ «Суворовский», столкнулись два легковых автомобиля.

По словам очевидцев, участниками ДТП стали водители Kia и «Нивы». Есть пострадавшие.

Удар был такой силы, что двигатель одной из машин ушел в салон, у «Нивы» заклинило дверь, ее пытались открыть 4 человека, рассказали пензенцы в Сети.

Пока официальной информации о случившемся нет.

Перекресток у ТЦ «Суворовский» нередко становится местом серьезных ДТП. «Вечно не повернешь, от депо проскочить все пытаются, аж на красный едут», - отметил пензенец в комментариях.

Фото 2 и 3 - «Автохам Пенза».