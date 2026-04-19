В Пензенском районе водитель погиб в ДТП с опрокинувшейся «Ладой»

Утром воскресенья, 19 апреля, в Пензенском районе случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 7:25 на улице Олимпийской в селе Засечном «Лада-Калина» под управлением 29-летнего мужчины наехала на препятствие и опрокинулась.

В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

16 апреля смертельное ДТП случилось на 4-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково в Нижнеломовском районе. Погиб 51-летний водитель ВАЗ-2105.