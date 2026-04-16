В Пензенском районе потушили вспыхнувший недалеко от трассы мусор

Днем в среду, 15 апреля, в Пензенском районе загорелся мусор. Сигнал об этом поступил в областной пожарно-спасательный центр в 12:03.

ЧП случилось вблизи 418-го километра трассы Нижний Новгород - Саратов, недалеко от Богословки.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

«Возгорание оперативно ликвидировано силами четырех человек личного состава и одной единицы спецтехники», - уточнили в ППСЦ.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.