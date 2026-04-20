В Нижнеломовском районе в реке Атмис нашли тело мужчины

В Нижнеломовском районе случилась трагедия на воде. Сигнал о ЧП поступил в областной пожарно-спасательный центр из полиции 16 апреля.

Дежурный сообщил, что на берегу реки Атмис в районе села Лещиново были обнаружены вещи мужчины и следы, ведущие в реку.

«Водолазы обследовали место происшествия. Тело мужчины в ходе поиска обнаружено и передано сотрудникам полиции», - отметили в ППСЦ.

25 марта в Пензе, в заболоченной местности вблизи улицы Нейтральной, обнаружили труп мужчины 1963 года рождения.

Повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на нем не нашли, для установления точной причины гибели назначили судебно-медицинскую экспертизу.