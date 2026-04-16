В ДТП в Нижнеломовском районе погиб один человек

В ДТП в Нижнеломовском районе погиб один человек
Вечером в среду, 15 апреля, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием 3 автомобилей.

В ДТП в Нижнеломовском районе погиб один человек

По предварительным данным, в 20:10 на 4-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково столкнулись КамАЗ под управлением 38-летнего мужчины, MAN с 36-летним водителем и ВАЗ-2105 - с 51-летним.

Мужчина, управлявший легковой машиной, скончался на месте происшествия от полученных травм.

В ДТП в Нижнеломовском районе погиб один человек

Водителей грузовиков медики отпустили после оказания помощи, госпитализация им не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

