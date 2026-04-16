В ДТП в Нижнеломовском районе погиб один человек

Вечером в среду, 15 апреля, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием 3 автомобилей.

По предварительным данным, в 20:10 на 4-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково столкнулись КамАЗ под управлением 38-летнего мужчины, MAN с 36-летним водителем и ВАЗ-2105 - с 51-летним.

Мужчина, управлявший легковой машиной, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водителей грузовиков медики отпустили после оказания помощи, госпитализация им не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.