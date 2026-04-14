Появились новые кадры с места трагедии в Кузнецком районе

Госавтоинспекция обнародовала новые кадры с места трагедии, случившейся вечером во вторник, 14 апреля, в Кузнецком районе.

По предварительным данным, в 17:40 на 768-м километре трассы М5 столкнулись ВАЗ-2112 и «КамАЗ» с полуприцепом. За рулем легкового автомобиля находилась женщина 1997 года рождения, большегрузом управлял 46-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель ВАЗ-2112 и 3 ее пассажира, девочка 2016 года рождения и мальчики 2021 и 2026 года рождения, скончались на месте», - уточнили в областной ГАИ.

По данным прокуратуры, женщина выехала на встречную полосу.

После случившегося возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ход расследования контролирует прокуратура.