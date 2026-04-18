В Пензе задержали подростка, стрелявшего из пистолета

В Пензе полицейские установили личность подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в остановочный павильон в Дальнем Арбекове.

Утром 16 апреля пензенцы поделились в соцсетях фото разбитого стекла конструкции на остановке «Улица Яшиной». Представитель городского управления ЖКХ в комментариях пообещал, что коммунальщикам направят информацию о необходимости отремонтировать павильон.

Вечером в тот же день в Сети опубликовали видео, на котором подросток, лицо которого скрыто, достает оружие, прицеливается и стреляет в павильон. Стекло осыпается.

Полиция оперативно установила, что хулиганы, снявшие ролик, - жители Пензы 2009 года рождения. Подростков доставили в отдел вместе с законными представителями.

Один из юношей признался, что купил пневматический пистолет на маркетплейсе.

«В настоящее время проводится процессуальная проверка для определения правовой квалификации действий подростка. По результатам проверки законные представители будут привлечены к административной ответственности», - сообщили в региональном УМВД РФ.

