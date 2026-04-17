На проспекте Победы при ремонте асфальта загорелся битум

В пятницу, 17 апреля, ремонт асфальтового покрытия на проспекте Победы в Пензе завершился пожаром. Загорелся битум.

ЧП случилось у дома № 39.

По информации регионального ГУ МЧС России, сообщение о происшествии поступило пожарным в 11:16. Загорелся битум в бочке объемом 1 куб. м.

Для тушения привлекли 5 спасателей и 1 единицу техники. Пострадавших нет.

По словам очевидцев, дорожники занимались ремонтом покрытия и перегрели битум.

Ранее 17 апреля сообщалось о пожаре на улице Осоавиахимовской в Терновке. Там во время движения загорелся грузовой автомобиль.