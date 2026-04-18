В ДТП у «Суворовского» в Пензе пострадали 5 человек

Max

В областной ГАИ прокомментировали ДТП, которое случилось вечером в пятницу, 17 апреля, на пересечении улиц Суворова и Кулакова, у ТЦ «Суворовский» в Пензе.

По предварительным данным, около 21:00 там столкнулись Kia Ceed под управлением 37-летнего мужчины и «Нива» с 20-летним водителем.

В аварии пострадали оба автомобилиста, а также их пассажиры: 36-летняя женщина и 9-летняя девочка в Kia, 21-летняя девушка в «Ниве».

Всех их госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.

По словам очевидцев, автомобили столкнулись с такой силой, что двигатель одного из них вошел в салон.

