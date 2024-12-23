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Происшествия

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Мокшанском районе

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Опубликованы кадры последствий смертельных ДТП в Мокшанском районе. 21 и 22 декабря аварии унесли жизни двух мужчин.

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Мокшанском районе

Первая трагедия случилась в субботу на дороге Плесс - Голицино. В 9:40 там столкнулись Renault Logan под управлением 62-летнего мужчины и ВАЗ-2104 с 71-летним пенсионером за рулем.

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Мокшанском районе

Последний от полученных травм скончался. Еще 3 человека - 60-летняя пассажирка «четверки», водитель и 66-летний пассажир Renault - были доставлены в больницу.

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Мокшанском районе

В воскресенье, 22 декабря, произошла вторая авария. В 4:55 на 605-м километре трассы М-5 (недалеко от поворота на поселок Труженик) столкнулись Fiat Ducato под управлением 32-летнего водителя и Audi 100, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Вторая иномарка оказалась в правом кювете.

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Мокшанском районе

От полученных травм водитель Audi скончался на месте аварии до прибытия врачей. Другой участник ДТП после оказания медицинской помощи был отпущен.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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