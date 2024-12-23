Появились кадры с мест смертельных ДТП в Мокшанском районе

23.12.2024 | 16:22

Опубликованы кадры последствий смертельных ДТП в Мокшанском районе. 21 и 22 декабря аварии унесли жизни двух мужчин.

Первая трагедия случилась в субботу на дороге Плесс - Голицино. В 9:40 там столкнулись Renault Logan под управлением 62-летнего мужчины и ВАЗ-2104 с 71-летним пенсионером за рулем.

Последний от полученных травм скончался. Еще 3 человека - 60-летняя пассажирка «четверки», водитель и 66-летний пассажир Renault - были доставлены в больницу.

В воскресенье, 22 декабря, произошла вторая авария. В 4:55 на 605-м километре трассы М-5 (недалеко от поворота на поселок Труженик) столкнулись Fiat Ducato под управлением 32-летнего водителя и Audi 100, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Вторая иномарка оказалась в правом кювете.

От полученных травм водитель Audi скончался на месте аварии до прибытия врачей. Другой участник ДТП после оказания медицинской помощи был отпущен.