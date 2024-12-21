В Мокшанском районе в ДТП 1 человек погиб и 3 пострадали

21.12.2024 | 12:38

В субботу, 21 декабря, в Мокшанском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 9:40 на 1-м километре автодороги Плесс - Голицино столкнулись Renault Logan, за рулем которого находился 62-летний мужчина, и ВАЗ-2104 с 71-летним пенсионером за рулем.

Водитель ВАЗа от полученных травм скончался.

Еще 3 человека - 60-летняя пассажирка «четверки», водитель и 66-летний пассажир Renault Logan - доставлены в больницу.

«️На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды управления ГАИ УМВД России по Пензенской области.