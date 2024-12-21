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Происшествия

В Мокшанском районе в ДТП 1 человек погиб и 3 пострадали

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В субботу, 21 декабря, в Мокшанском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 9:40 на 1-м километре автодороги Плесс - Голицино столкнулись Renault Logan, за рулем которого находился 62-летний мужчина, и ВАЗ-2104 с 71-летним пенсионером за рулем.

Водитель ВАЗа от полученных травм скончался.

Еще 3 человека - 60-летняя пассажирка «четверки», водитель и 66-летний пассажир Renault Logan - доставлены в больницу.

«️На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды управления ГАИ УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото областной ГАИ
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