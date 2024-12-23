В Мокшанском районе случилось еще одно смертельное ДТП

23.12.2024 | 11:47

В воскресенье, 22 декабря, в Мокшанском районе случилось смертельное ДТП: погиб 44-летний мужчина.

Трагедия произошла в 4:55 на 605-м километре трассы М-5 (недалеко от поворота на поселок Труженик). Столкнулись Fiat Ducato под управлением 32-летнего водителя и Audi 100, за рулем которого находился 44-летний мужчина. Вторая иномарка оказалась в правом кювете.

От полученных травм водитель Audi скончался на месте аварии до прибытия врачей. Другой участник ДТП после оказания медицинской помощи был отпущен.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

21 декабря в Мокшанском районе на дороге Плесс - Голицино столкнулись Renault Logan под управлением 62-летнего мужчины, и ВАЗ-2104 с 71-летним пенсионером за рулем. Последний от полученных травм скончался. Еще 3 человека - 60-летняя пассажирка «четверки», водитель и 66-летний пассажир Renault - были доставлены в больницу.