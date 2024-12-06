С моста на улице Токарной упал автомобиль

06.12.2024 | 08:12

Вечером в четверг, 5 декабря, на улице Токарной столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин после удара упала с моста.

Об аварии в Сети сообщили пензенцы. На кадрах с места происшествия - упавший автомобиль, лежащий вверх днищем, сверху - проломленное ограждение. Машина другого участника ДТП осталась на мосту, у нее повреждена передняя часть.

Пострадали ли в аварии люди, не известно. Пока официальной информации о ДТП нет.

Случившееся вызвало у горожан недоумение.

«Там же движение по светофору вроде? Как там можно было не разъехаться?», «Как так-то?» - задаются вопросом пензенцы.

Один из комментаторов предположил, что мост закроют после этого ДТП. Он давно нуждается в ремонте. Некоторые плиты в пешеходной части разрушились, также сооружение лишилось нескольких пролетов ограждения. В июне 2024-го из-за повреждения части дорожного полотна ввели режим повышенной готовности.