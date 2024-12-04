В Лунинском районе при пожаре погибла пенсионерка

04.12.2024 | 10:43

Вечером во вторник, 3 декабря, в селе Ломовка Лунинского района произошел пожар, который унес человеческую жизнь.

Сообщение о ЧП поступило в 23:07. Загорелся частный дом на улице 1 Мая. На ликвидацию пламени выехали 7 спасателей на 3 спецмашинах.

Огонь полностью уничтожил строение. Пожарные обнаружили тело 80-летней женщины.

Наиболее вероятная причина ЧП - курение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку.

2 декабря смертельный пожар случился в селе Секретарка Сердобского района. В ЧП также погибла 80-летняя женщина.

30 ноября в Иссе пожар в двухквартирном доме унес жизнь 62-летнего мужчины. Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем. В тот же день в селе Вяземка Земетчинского района при пожаре погибли 3 человека - 2 женщины и мужчина. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.