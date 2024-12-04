Сетевое издание|18+|Среда|4 дек 2024|12:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Лунинском районе при пожаре погибла пенсионерка

Печать
Telegram

Вечером во вторник, 3 декабря, в селе Ломовка Лунинского района произошел пожар, который унес человеческую жизнь.

Сообщение о ЧП поступило в 23:07. Загорелся частный дом на улице 1 Мая. На ликвидацию пламени выехали 7 спасателей на 3 спецмашинах.

Огонь полностью уничтожил строение. Пожарные обнаружили тело 80-летней женщины.

Наиболее вероятная причина ЧП - курение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку.

2 декабря смертельный пожар случился в селе Секретарка Сердобского района. В ЧП также погибла 80-летняя женщина.

30 ноября в Иссе пожар в двухквартирном доме унес жизнь 62-летнего мужчины. Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем. В тот же день в селе Вяземка Земетчинского района при пожаре погибли 3 человека - 2 женщины и мужчина. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте