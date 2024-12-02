02.12.2024 | 10:31

В Пензенской области случился еще один смертельный пожар, на этот раз в Сердобском районе. Утром в понедельник, 2 декабря, в селе Секретарка сгорел деревянный жилой дом. Сигнал о ЧП поступил в 7:20. Площадь, пройденная огнем, составила 30 кв. м.

На тушение выезжали 4 спасателя, использовались 2 спецмашины. При разборе завалов обнаружили тело 80-летней женщины.

«На месте работает дознаватель ведомства», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

30 ноября в Иссе пожар в двухквартирном доме унес жизнь 62-летнего мужчины. Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.

Тем же вечером в селе Вяземка Земетчинского района при пожаре погибли три человека - две женщины и мужчина. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.