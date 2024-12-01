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Происшествия

В Иссе пожар в двухквартирном доме унес жизнь мужчины

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В субботу, 30 ноября, в районном поселке Исса случился смертельный пожар. Погиб человек.

Трагедия произошла в 19:45 на улице Горной. Загорелся кирпичный двухквартирный дом площадью 100 кв. м.

На тушение выехали пятеро пожарных на двух спецмашинах.

Пламя уничтожило квартиру на площади 50 кв. м. Обнаружен погибшим 62-летний мужчина.

«Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Тем же вечером в селе Вяземка Земетчинского района случился пожар, который унес жизни трех человек - двух женщин и мужчины. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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