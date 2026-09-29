В Чемодановке из-за взрыва газа пострадал мужчина

В селе Чемодановка Бессоновского района из-за взрыва бытового газа загорелся частный дом. ЧП случилось в понедельник, 28 сентября.

Вызов спасателям поступил в 15:32. Вспыхнул сайдинг на площади 10 кв. метров. Для ликвидации пламени привлекли 7 человек и 3 единицы техники.

Пострадал мужчина, его данные устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации газового оборудования.

14 августа взрыв прогремел на улице Чапаева в Пензе (Шуист). В квартире на первом этаже выбило окна, загорелась кухня. В ЧП пострадал 42-летний мужчина.