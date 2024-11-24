В Пензенской области разыскивают 60-летнего Виктора Волкова

24.11.2024 | 13:27

В Пензенской области ищут жителя села Песчанка Шемышейского района 60-летнего Виктора Васильевича Волкова. Связь с ним пропала 14 ноября. Ориентировку опубликовали волонтеры группы «Лиза Алерт» в воскресенье, 24-го числа.

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые короткие.

На пропавшем была одежда черного цвета: куртка, штаны, ботинки, шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Волкова, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Кроме того, в Пензенской области продолжаются поиски 61-летнего Юрия Мальченко, 39-летней Нины Джумабаевой и 34-летнего Максима Якунина.