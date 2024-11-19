В Пензе пропала 39-летняя Нина Джумабаева

19.11.2024 | 20:48

В Пензе ищут 39-летнюю Нину Николаевну Джумабаеву (Алехину). С 11 ноября ее местонахождение неизвестно. Ориентировку опубликовали волонтеры группы «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост - 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие каштановые, глаза карие. Пензячка дезориентирована.

Женщина была одета в темную длинную куртку и темные брюки, обувь - темные сапоги, на голове - светлая шапка.

Всех, кто располагает информацией о Нине Николаевне, просят позвонить на горячую линию по телефону 8 (800) 700-54-52.

Также в Пензенской области продолжаются поиски 34-летнего жителя поселка Земетчино Максима Юрьевича Якунина. О местонахождении мужчины нет сведений с 12 ноября.