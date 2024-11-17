В Земетчине пропал 34-летний Максим Якунин

Родственники и волонтеры разыскивают 34-летнего жителя поселка Земетчино Максима Юрьевича Якунина. О местонахождении мужчины нет сведений с 12 ноября.
Ориентировка на Максима Якунина появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 17 ноября.
Рост мужчины 165 сантиметров, телосложение среднее. У сельчанина темные короткие волосы и зеленые глаза.
В день исчезновения на нем были черная куртка, серая кофта, темно-серые спортивные штаны, черные кожаные ботинки, черная кепка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима Якунина, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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