В Кузнецке молодой водитель врезался в экскаватор и погиб

В ночь на субботу, 12 сентября, в Кузнецке случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 2:10 на улице Орджоникидзе 23-летний водитель «Нивы» врезался в стоявший на обочине экскаватор Samsung.

Молодой человек получил травмы, от которых скончался на месте аварии.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

На минувшей неделе в Кузнецке случилось 2 ДТП с участием пешеходов-подростков: 8 сентября на улице Рабочей водитель ВАЗ-2107 сбил 11-летнюю девочку, 9-го числа на Кирова 17-летний юноша оказался под колесами Mitsubishi.