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В Пензенской области ищут 61-летнего Юрия Мальченко

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В Пензенской области разыскивают 61-летнего жителя села Колышлейка Юрия Павловича Мальченко. Его местонахождения неизвестно с 15 ноября. Ориентировку опубликовали волонтеры группы «Лиза Алерт».

Приметы мужчины: рост - 184 сантиметра, телосложение среднее, волосы седые короткие.

Предположительно, пропавший был одет в зеленую камуфляжную куртку, вязаную шапку темного цвета, обувь - черные галоши.

Всех, кто располагает информацией о Юрии Павловиче, просят позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52.

Ранее волонтеры сообщили о поисках 39-летней Нины Николаевны Джумабаевой. С 11 ноября связь с ней потеряна.

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Источник — фото группы «Лиза Алерт»
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