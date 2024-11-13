Стали известны подробности ДТП в районе кондитерской фабрики

13.11.2024 | 11:48

В Госавтоинспекции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося во вторник, 12 ноября, в районе кондитерской фабрики в Пензе.

Ранее стало известно, что под колеса автомобиля попала женщина, пересекавшая проезжую часть вне пешеходного перехода.

По предварительным данным, в 6:25 напротив дома № 102а на улице Калинина 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 наехал на 49-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.