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Происшествия

Стали известны подробности ДТП в районе кондитерской фабрики

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В Госавтоинспекции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося во вторник, 12 ноября, в районе кондитерской фабрики в Пензе.

Ранее стало известно, что под колеса автомобиля попала женщина, пересекавшая проезжую часть вне пешеходного перехода.

По предварительным данным, в 6:25 напротив дома № 102а на улице Калинина 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111 наехал на 49-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото - кадр «Сова Пенза авто»
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