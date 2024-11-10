В Кузнецком районе в ДТП погибли 3 человека

10.11.2024 | 08:22

В воскресенье, 10 ноября, на трассе М-5 в Кузнецком районе случилось ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

По предварительным данным, на 738-м километре дороги столкнулись КамАЗ, за рулем которого был 54-летний водитель, и Chevrolet Cobalt под управлением 28-летнего мужчины.

От полученных травм водитель легковой машины, а также два его пассажира, мужчины 59 и 44 лет, скончались на месте.

«Еще два пассажира этого транспортного средства, женщина 1995 года рождения и мужчина (его личность устанавливается) получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку, сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства ДТП.