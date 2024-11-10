Смертельное ДТП в Кузнецком районе: опубликованы новые кадры

10.11.2024 | 11:38

Прокуратура Кузнецкого района организовала проверку после ДТП на 738-м километре трассы М-5, рядом с селом Благодатка. В аварии погибли три человека.

Трагедия произошла в воскресенье, 10 ноября. На трассе столкнулись КамАЗ с 54-летним водителем и Chevrolet Cobalt под управлением 28-летнего мужчины.

В ДТП погибли автомобилист, управлявший легковой машиной, и двое его пассажиров, мужчины 59 и 44 лет. Еще двух человек из Chevrolet (женщину и мужчину) госпитализировали.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Если проверка выявит нарушения, надзорный орган примет меры реагирования.