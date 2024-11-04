В Нижнем Ломове при пожаре погибла женщина

04.11.2024 | 18:14

В Нижнем Ломове начали доследственную проверку по факту смерти 80-летней женщины. Она погибла при пожаре.

ЧП случилось утром в понедельник, 4 ноября, в квартире на улице Фрунзе. После ликвидации пламени спасатели нашли тело пожилой хозяйки.

При его осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После проверки примут процессуальное решение.

2 ноября в Пензе на улице Терновского, 152, загорелась квартира на третьем этаже. Огонь охватил постельные принадлежности в спальне, гарнитур, диван, микроволновую печь - на кухне. Пожарные эвакуировали 10 жильцов подъезда и спасли из огня 46-летнюю женщину.