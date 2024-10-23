На Набережной Реки Мойки сбили 71-летнюю женщину

23.10.2024 | 15:15

Вечером во вторник, 22 октября, на Набережной Реки Мойки случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 18:05 напротив архитектурно-строительного колледжа 57-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 71-летнюю женщину.

Она получила травмы и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что на пензенских дорогах за 9 месяцев погибли 23 пешехода, повреждения различной степени тяжести получили 248 человек. 198 аварий из 249 произошли по вине водителей.