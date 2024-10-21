Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На пензенских дорогах за 9 месяцев погибло 23 пешехода

Печать
Telegram

В Пензенской области за 9 месяцев этого года зарегистрировали 249 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 23 человека.

Травмы различной степени тяжести получили 248 пешеходов. По вине водителей случилось 198 ДТП, в них погибло 12 человек, 198 пострадали.

«По вине самих пешеходов зарегистрировано 79 происшествий, в которых 18 человек погибли и 66 получили травмы», - сообщили в областной ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия, цель которых - предупредить ДТП с участием пешеходов.

«Пересекая проезжую часть в неустановленном месте, человек серьезно рискует своей жизнью», - напомнили в ГАИ.

Утром 20 октября в Пензе на нерегулируемом пешеходном переходе около остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря на улице Кирова 20-летний водитель ВАЗ-2107 сбил двух пожилых пензячек. Женщины 1933 и 1934 года рождения от полученных травм скончались в больнице. Одна из них - почетный гражданин Пензы Анна Маслова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте