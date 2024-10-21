На пензенских дорогах за 9 месяцев погибло 23 пешехода

21.10.2024 | 21:23

В Пензенской области за 9 месяцев этого года зарегистрировали 249 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 23 человека.

Травмы различной степени тяжести получили 248 пешеходов. По вине водителей случилось 198 ДТП, в них погибло 12 человек, 198 пострадали.

«По вине самих пешеходов зарегистрировано 79 происшествий, в которых 18 человек погибли и 66 получили травмы», - сообщили в областной ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия, цель которых - предупредить ДТП с участием пешеходов.

«Пересекая проезжую часть в неустановленном месте, человек серьезно рискует своей жизнью», - напомнили в ГАИ.

Утром 20 октября в Пензе на нерегулируемом пешеходном переходе около остановки «Детская библиотека» и Свято-Троицкого женского монастыря на улице Кирова 20-летний водитель ВАЗ-2107 сбил двух пожилых пензячек. Женщины 1933 и 1934 года рождения от полученных травм скончались в больнице. Одна из них - почетный гражданин Пензы Анна Маслова.