На перекрестке улиц Красной и Тамбовской сбили женщину

В Пензе вечером в пятницу, 18 октября, на перекрестке улиц Красной и Тамбовской под колеса автомобиля попала женщина-пешеход.
Кадры последствий аварии появились в Сети. На них видно, что пострадавшая неподвижно лежит на проезжей части. Рядом толпятся люди и стараются ее укрыть.
По словам очевидцев, пешехода забрала машина скорой помощи.
Информация уточняется.
Ранее в Пензе на улице Антонова под машину попали женщина с ребенком, они получили травмы и были госпитализированы.
Источник видео и фото № 1 - «Автохам Пенза».
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