На перекрестке улиц Красной и Тамбовской сбили женщину

18.10.2024 | 19:37

В Пензе вечером в пятницу, 18 октября, на перекрестке улиц Красной и Тамбовской под колеса автомобиля попала женщина-пешеход.

Кадры последствий аварии появились в Сети. На них видно, что пострадавшая неподвижно лежит на проезжей части. Рядом толпятся люди и стараются ее укрыть.

По словам очевидцев, пешехода забрала машина скорой помощи.

Информация уточняется.

Ранее в Пензе на улице Антонова под машину попали женщина с ребенком, они получили травмы и были госпитализированы.

Источник видео и фото № 1 - «Автохам Пенза».