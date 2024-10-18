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Происшествия

На перекрестке улиц Красной и Тамбовской сбили женщину

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В Пензе вечером в пятницу, 18 октября, на перекрестке улиц Красной и Тамбовской под колеса автомобиля попала женщина-пешеход.

Кадры последствий аварии появились в Сети. На них видно, что пострадавшая неподвижно лежит на проезжей части. Рядом толпятся люди и стараются ее укрыть.

По словам очевидцев, пешехода забрала машина скорой помощи.

На перекрестке улиц Красной и Тамбовской сбили женщину

Информация уточняется.

Ранее в Пензе на улице Антонова под машину попали женщина с ребенком, они получили травмы и были госпитализированы.

Источник видео и фото № 1 - «Автохам Пенза».

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Источник — видео и фото № 2 «Сова Пенза авто»
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