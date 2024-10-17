Появились подробности ДТП с женщиной и ребенком на Антонова

17.10.2024 | 11:39

Появились подробности ДТП с женщиной и ребенком напротив дома № 18 улице Антонова в микрорайоне ГПЗ.

По данным областной ГАИ, около 17:20 16 октября 46-летний водитель автомобиля Nissan Leaf допустил наезд на 47-летнюю женщину и 8-летнюю девочку. Оба пешехода получили травмы, им потребовалась госпитализация.

Ранее о моменте ДТП в Сети рассказали очевидцы.

«За окном послышался звук удара и крик маленького ребенка. После ДТП люди из машин сразу вышли, чтобы помочь», - описал произошедшее горожанин.

В тот же день на улице Собинова под колеса автомобиля попала еще одна несовершеннолетняя. Напротив дома № 7а 36-летний водитель Chery Tiggo наехал на 14-летнюю девочку-подростка. Ее медики осмотрели на месте и отпустили.

По данным фактам проводится проверка.