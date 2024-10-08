Водитель вылетел через лобовое: на Окружной опрокинулся манипулятор

08.10.2024 | 14:49

Во вторник, 8 октября, на улице Окружной в Пензе в ДТП попал водитель манипулятора. По словам очевидцев, мужчина не сильно пострадал.

Фото с места происшествия распространились в Сети. На снимках - автомобиль, который лежит на боку на проезжей части, перекрыв полосу движения.

Горожане сообщили, что водитель не справился с управлением. Он вылетел через лобовое стекло.

1 октября в селе Радищево Кузнецкого района опрокинулся нефтевоз марки Volvo. На выложенных в Сеть кадрах видно, что повреждены коммуникации, проложенные над дорогой. Вероятно, трубу задел водитель грузовика, не справившийся с управлением.

Из-за ДТП нефтепродукты разлились. В районе ввели режим ЧС и приступили к ликвидации последствий аварии.

Видео телеграм-канала «Дорожная обстановка Пензы».