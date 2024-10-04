В Шемышейском районе снова загорелся лес

04.10.2024 | 11:16

В Пензенской области за сутки ликвидировали 1 лесной пожар. Потушили возгорание в Шемышейском районе, дымом от которого заволокло Пензу в четверг, 3 октября.

ЧП ликвидировали около 20:00. Площадь, пройденная пламенем, составила 20 га.

По данным на утро 4-го числа, предоставленным сетевому изданию «ПензаИнформ» пресс-службой регионального минлесхоза, в Шемышейском районе зафиксировали новое возгорание, но уже на другом участке. Сейчас его тушат.

Всего с начала пожароопасного сезона, который начался в апреле, огонь прошел в пензенских лесах площадь в 148,74 га.

В минлесхозе жителям региона напомнили, что с 30 сентября действует запрет на посещение лесов. За нарушение правил пожарной безопасности в зеленых массивах гражданам грозит штраф до 50 000 рублей, а в некоторых случаях - уголовная ответственность с возмещением причиненного лесному фонду ущерба.