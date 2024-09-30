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Общество

Пензенские леса закрыли для посещения

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Минлесхоз Пензенской области с 29 сентября до 15 октября закрыл лесные массивы для посещения. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Усилены рейды, которые проводятся совместно с представителями органов местного самоуправления, МЧС и полиции.

Губернатор поручил уделять особое внимание дачным товариществам и местам отдыха вблизи лесных массивов. «Отдых с розжигом костров нужно жестко пресекать, иначе недалеко до беды. Самая частая причина основной массы возгораний - это отдыхающие, которые бросают сигареты, не тушат за собой костры», - заявил Олег Мельниченко.

С 1 июня и до особого распоряжения в Пензенской области введен особый противопожарный режим.

«Наиболее сложная обстановка - на территориях Пензенского, Лунинского, Никольского, Каменского, Вадинского и Шемышейского районов. За совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травы и разведения костров, сотрудниками МЧС привлечено к административной ответственности 203 виновных (в том числе 24 должностных лица и 1 юридическое)», - сообщили в областном правительстве.

Размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима внушительные: для граждан - до 50 000 рублей, для должностных лиц - до 90 000 рублей, для юридических - до 1 000 000 рублей.

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