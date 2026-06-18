В Кузнецком районе «Газель» врезалась в КамАЗ, пострадал водитель

На трассе М-5 в Кузнецком районе случилось ДТП с участием 2 грузовых автомобилей. Видеозапись последствий аварии появилась в Сети в среду, 17 июня.

Ролик сопровождается комментарием: «Газель» врезалась в заднюю часть КамАЗа. От удара малотоннажный грузовой автомобиль превратился в груду металла».

Предварительно установлено, что столкновение произошло в 6:10 17-го числа на 747-м километре федеральной автодороги. «Газелью» управлял 37-летний мужчина, КамАЗом - 42-летний.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Газель» получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной ГАИ.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.