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Происшествия

Пензу заволокло дымом от пожара в Шемышейском районе

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В среду, 2 октября, в Шемышейском районе загорелась сухая трава на полях. Огонь охватил значительную площадь. Пламя перекинулось на лес.

Площадь пожара в зеленом массиве составила 22 га. ЧП запечатлели на видео. Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, возгорание ликвидировали в тот же день.

3 октября в Шемышейском районе зафиксировали новый очаг. Дым от крупного пожара заволок Пензу. На него жалуются в Сети многие горожане.

«Ситуация остается сложной, однако работники лесного хозяйства принимают все возможные меры для обеспечения контроля за лесопожарной обстановкой в регионе», - добавили в пресс-службе.

В минлесхозе призвали граждан воздержаться от посещения лесов, чтобы исключить риск новых происшествий. Ранее сообщалось, что в последнюю неделю фиксируется 7-8 возгораний ежедневно.

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Источник — видео регионального минлесхоза
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