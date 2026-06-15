На Сурском водохранилище спасли семью с дрейфующей лодки

Происшествия

На Сурском водохранилище спасли семью с дрейфующей лодки
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В воскресенье, 14 июня, спасатели помогли семье, которая находилась на Сурском водохранилище в лодке, потерявшей управление.

Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательный центр из центра обработки экстренных вызовов системы 112.

Лодка с 3 пассажирами, в числе которых были женщина и ребенок, дрейфовала напротив села Старая Яксарка.

Спасатели подошли к ним на мотолодке, пересадили к себе женщину с ребенком и доставили их на сушу.

«Мужчина самостоятельно на своей лодке добрался до берега», - сообщили в ППСЦ.

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