На Сурском водохранилище спасли семью с дрейфующей лодки

В воскресенье, 14 июня, спасатели помогли семье, которая находилась на Сурском водохранилище в лодке, потерявшей управление.

Сообщение о ЧП поступило в пожарно-спасательный центр из центра обработки экстренных вызовов системы 112.

Лодка с 3 пассажирами, в числе которых были женщина и ребенок, дрейфовала напротив села Старая Яксарка.

Спасатели подошли к ним на мотолодке, пересадили к себе женщину с ребенком и доставили их на сушу.

«Мужчина самостоятельно на своей лодке добрался до берега», - сообщили в ППСЦ.