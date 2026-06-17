В Бессоновском районе при пожаре в хранилище выгорело зерно

Происшествия

В Бессоновском районе при пожаре в хранилище выгорело зерно
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Во вторник, 16 июня, в зернохранилище в селе Проказна Бессоновского района случился пожар. Сигнал о ЧП на улице Совхозной поступил в МЧС в 14:28.

На тушение выехали 6 человек личного состава, было привлечено 2 спецмашины.

ЧП ликвидировали, никто из людей не пострадал. Выгорело зерно на площади 20 кв. м.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее при пожаре на хлебокомбинате в Кузнецке сгорели 2 тонны семечек, затлевших в зерносушилке 20-тонного элеватора.

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