На трассе М-5 в Городищенском районе случилось 3 ДТП за 7 часов

Происшествия

На трассе М-5 в Городищенском районе случилось 3 ДТП за 7 часов
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Во вторник, 16 июня, на 12-километровом участке федеральной автодороги М-5 в Городищенском районе случилось три ДТП за семь с небольшим часов. Данные привели в Пензенском пожарно-спасательном центре 17-го числа.

В 15:18 поступило сообщение о столкновении «Газели» и Skoda на 714-м километре трассы.

На трассе М-5 в Городищенском районе случилось 3 ДТП за 7 часов

В 17:42 пожарные выезжали на ДТП с участием «Газели» и «Лады-Гранты» на 704-м километре.

На трассе М-5 в Городищенском районе случилось 3 ДТП за 7 часов

В 22:31 спасатели получили сигнал о столкновении Geely Monjaro и Toyota Highlander на 716-м километре автодороги.

На трассе М-5 в Городищенском районе случилось 3 ДТП за 7 часов

«Пожарными на месте ДТП произведены работы по ограждению места столкновения, отключению АКБ аварийных автомобилей, стабилизации транспортных средств», - сообщили в ППСЦ.

В авариях никто серьезно не пострадал.

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